Assistência Social de Ibaté celebra o Dia Internacional da Mulher

Crédito: Divulgação

No dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher, trata-se de uma celebração de conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres ao longo dos anos, sendo adotado pela Organização das Nações Unidas e, consequentemente, por diversos países.

A data marca a luta das mulheres para terem sua condição equiparada à dos homens, afinal, sua força de trabalho, capacidade e poder criativo merecem o mesmo reconhecimento, espaço e compensação. É por isso que essa data é o momento ideal de celebrar esse ser maravilhoso que estrutura e conduz nossa sociedade e a nossa vida.

Pensando nisso, o dia da mulher foi comemorado com diversas ações nos programas atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

Na sexta-feira, 8, nas dependências da Assistência Social e do CRAS, as mulheres referenciadas participaram de rodas de conversa, receberam homenagens e desfrutaram de um delicioso café da manhã.

Amanda Affonso, coordenadora da Assistência Social, aponta que no dia a dia, o Centro de Referência faz um trabalho de aconselhamento, acolhimento e informação. “O intuito da ação é celebrar as conquistas e chamar a atenção na busca dos direitos das mulheres. Quando a gente faz rodas de conversas, palestras, o nosso intuito é trazer essas mulheres para oferecer suporte para que elas possam se desenvolver cada vez mais, a gente tem um cuidado especial de fazer com que se sintam cada vez mais cuidadas e empoderadas”, disse.

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) realizou atividades com os usuários da pasta, no sentido de eles aprenderem e repassarem para seus familiares e para a comunidade a importância do dia 8 de março e do respeito à mulher.

A coordenadora do CRAS, Vilma Souza, menciona a importância do papel da mulher na sociedade. “Nós merecemos o nosso reconhecimento e respeito, afinal somos mães, donas de casa, trabalhadoras, sendo assim, precisamos fortalecer esses valores, afinal hoje a mulher é protagonista da sua história, ” finaliza.

Para obter mais informações sobre cursos e atendimentos entre em contato pelo telefone 16 3343 – 5985, ou vá pessoalmente até o CRAS Cruzado, que está localizado na rua João Fabiano, 10, no Jardim Encanto do Planalto, em Ibaté, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Leia Também