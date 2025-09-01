(16) 99963-6036
segunda, 01 de setembro de 2025
Piracicaba

Acidente mata cinco pessoas em rodovia da região

01 Set 2025 - 07h05Por Da redação
Crédito: Paulo Ricardo Santos/Rapido no Ar

Um grave acidente ocorrido na noite deste domingo (31) resultou na morte de cinco pessoas e deixou outras duas em estado grave na Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), na altura do km 148, em Piracicaba (SP).

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, a colisão aconteceu por volta das 20h40 e envolveu uma motocicleta, um automóvel HB20 e um Duster.

Segundo testemunhas, o motociclista teria tentado cruzar a rodovia pelo canteiro central quando foi atingido pelo HB20, que seguia no sentido oeste. Com o impacto, o motorista do carro perdeu o controle, invadiu a pista contrária e bateu transversalmente contra o Duster.

Na colisão, três ocupantes do Duster e dois do HB20 morreram no local. O motociclista e um passageiro do Duster foram socorridos em estado grave e encaminhados a hospitais da região.

As circunstâncias e responsabilidades do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.

