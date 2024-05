Vitta vai deixar o céu de São Carlos mais azul

São Carlos vai sediar o 13º Campeonato Paulista de Balonismo e o balão azul da construtora estará presente.

A Vitta preparou um evento para clientes e público geral, para que todos possam ver de pertinho esse espetáculo visual no céu da cidade, antes mesmo do início do campeonato.

Os clientes que tiverem sua documentação para o financiamento aprovada, podem concorrer a um passeio de balão.

O evento contará com uma praça de alimentação com food trucks e acontecerá dia 22 /05, um dia antes do início do Campeonato Paulista, das 16h às 19h na Rua Romualdo Pozzi, s/n – atrás do Shopping Passeio São Carlos.

Vitta São Carlos

Rua Dona Alexandrina, 1060 – Centro

Informações

Siga @vittasaocarlos no Instagram ou entre em contato pelo número 0800 942 4380, por ligação ou Whatsapp.