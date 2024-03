Vitta Residencial entrega primeiro empreendimento em São Carlos

Novas experiências, qualidade de vida e sonhos realizados. O mês de março teve um sabor especial para os mais de 120 futuros moradores do condomínio Reserva dos Pinhais, primeiro empreendimento da Vitta Residencial Construtora e Incorporadora em São Carlos. Os moradores acabaram de receber as chaves do imóvel com uma festa preparada pela empresa no dia 23 de março (sábado), conhecida como Entrega da Felicidade.

Em uma área de mais de 7mil m2, na avenida Gregório Aversa (Recreio São Judas Tadeu), próximo à Rodovia Washington Luís, o Reserva dos Pinhais reúne 128 apartamentos distribuídos em dois blocos, cada um com piso térreo e mais sete andares e elevador. Todas as unidades têm dois dormitórios e varanda, e a oferta de diferentes possibilidades de plantas - algumas com jardim, nos pisos térreos -, é um dos diferenciais que conquistaram os sãocarlenses no projeto.

Qualidade de vida garantida

Além de ter como vizinha uma área de preservação ambiental, garantindo a boa qualidade do ar e um visual peculiar, o Reserva dos Pinhais agradou os moradores pela proximidade de uma extensa rede de serviços à ampla rede de serviços como supermercados, postos de combustível, padarias, açougues, escolas, praças e unidade de saúde. “Proporcionar aos nossos clientes a experiência de estarem sintonia com a natureza é um cuidado inerente aos

nossos projetos porque entendemos isso como qualidade de vida”, destaca Thiago Rodrigues, sócio regional da Vitta Residencial em São Carlos, lembrando que faz parte da missão da construtora privilegiar questões ambientais em seus projetos, utilizando sistemas de iluminação de baixo consumo de energia, madeiras certificadas e equipamentos sustentáveis que incentivam o uso consciente de água.

Valorização em alta

Os moradores do Reserva dos Pinhais contam também com um complexo de lazer, entregue totalmente equipado e decorado. O conceito desse espaço é o de condomínio clube, com churrasqueira gourmet, play kids, piscinas infantil e adulto e solarium. “No Reserva dos Pinhais, morar, relaxar e se divertir estão interligados. Além disso, é um condomínio que foi projetado para quem vai morar e para quem comprou para investir. Entre o lançamento do projeto (junho de 2021) até 2023, a valorização do imóvel foi de 55%, com o valor de venda saltando de R$ 155 mil para R$ 230 mil”, comenta o sócio regional.

“Estamos felizes com a entrega deste empreendimento porque vencemos o desafio de termos chegado à São Carlos em meio à pandemia e agora celebramos a acolhida da cidade junto com nossos clientes. É a concretização de um ciclo de mais de quatro anos de trabalho intenso e, principalmente, é a realização do sonho de mais de 100 famílias que conquistaram seu imóvel próprio”, celebra Thiago Rodrigues.

Para quem ainda sonha em sair do aluguel, o sócio regional da Vitta Residencial adianta que a marca já tem um lançamento programado para o primeiro semestre deste ano. Paralelamente, as obras do empreendimento Sonata, lançado em março de 2023 e localizado na Avenida Getúlio Vargas, 2630, na Vila Luftala - a cinco minutos do centro da cidade - estão em pleno andamento, mantendo-se alinhadas ao cronograma estabelecido.

A construtora começou suas atividades em Ribeirão Preto, em 2010, e está em São Carlos desde 2021. Ao longo destes 14 anos de atuação nas 21 cidades dos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, a Vitta Residencial conseguiu desenvolver um portfólio diversificado e de alta performance. Já mudou a vida de milhares de famílias através do programa de incentivo do Governo Federal, Minha Casa, Minha Vida: até aqui já foram entregues 57 empreendimentos (17 mil unidades), num total de 120 empreendimentos lançados.

