TUSCA 2023: A Festa Começa hoje

Crédito: DIVULGAÇÃO

A espera acabou! A TUSCA 2023 começou, veja o que te espera:

• Jogos Grátis para Todos: Os jogos estão rolando, e a entrada é por nossa conta. Não importa a idade ou classificação, todos são bem-vindos. Venha torcer e se divertir com a gente! Começa hoje, quinta-feira, 02 de novembro, e continua até domingo, 05 de novembro.

ATLÉTICAS PARTICIPANTES:

Fundadoras: CAASO E UFSCAR

Convidadas: HORÁCIO LANE; LAP PUCCAMP; AXIS UFABC, POLI; LEU; UNIFEI

• Festas Incríveis: À noite e durante o dia, nossas festas são open bar, 100% diversão! A única regra é: ser maior de 18 anos. Não precisa ser universitário para aproveitar! A diversão rola solta na Arena Tusca, na Avenida Faber, 700, Jardim Nova São Carlos.

A Essência das Atléticas Universitárias:

Mais do que apenas festas, o evento incentiva o esporte e realiza ações sociais. As festas garantem a diversão e apoia os projetos. É festa com propósito!

Pronto para a festa?

PROGRAMAÇÃO DE SHOWS

Quinta-feira (2)

Corso - das 16h às 4h

Palco principal: Péricles, Wiu, Teto, Mc Danny, Megabaile, Illusionize, Prand DJ, DJ Giordano, Matt D, MC Mari e Dual Channel

Palco eletrônico: Thais Barja, FractaLL, ETTA, Ruiz, SEPP, Dellanina e Marcela Andrade

Sexta-feira (3)

Tenda - das 14h às 20h

Atrações: Gumpin DJ, Sound Quebrada, Exquece aí, Duda Freitas, Kenan e Kel e Nardini

Festa noturna - das 23h às 8h

Palco principal: NXZero, Zé Neto e Cristiano, Pabllo Vittar, Mc Ryan, Tropical Groove, Duhau e DJ Dedão

Palco eletrônico: Bhaskar, DJ Zac, Doksu Music, Molothav, Gaba Kamer e Estevão Melchior

Sábado (4)

Tenda - das 14h às 20h

Atrações: Hellmet & Fred, Pagode do Lukinhas, Naza, Kitinho, Bin Laden, Turin e Titas

Festa noturna - das 23h às 8h

Palco principal: Luisa Sonza, Lexa, Mc Hariel, Mc Jacaré, DJ Arana, Duma e DJ Bruxo

Palco eletrônico: Ekanta, Vini Vici, Spuri, Tessuto, Ratier, Adalamoon, Soul Shine, Dan3u e Nagash

Domingo (5)

Tusca Zone - 14h às 22h

Atrações: Garzs, Charlenny, Maducci, Maze, DJ Carrari, DJ Rick e Bailão Mágico + Paredão

PRAÇAS ESPORTIVAS:

Ginásio Milton Olaio Filho (Av. Getúlio Vargas, 1353 - Vila Lutfalla)

GinásiO Aristeu Favoretto (Redenção - R. Francisco Schiavone, 870 - Jardim Beatriz)

Ginásio José Eduardo Gregoracci (Santa Felícia - R. Alberto Lanzoni, 180 - Parque Santa Felicia Jardim)

Ginásio de Esportes “Hugo Dornfeld” (Zuzão - Av. Araraquara, 422 - Vila Brasilia)

Ginásio, Campo e Piscina Ufscar (Rua do Lago)

Campo de Areia CAASO (Av. Trab. São Carlense, 400 - Parque Arnold Schimidt)

Arena Guarás (R. Passeio das Quaresmeiras, 560 - Bela Vista São-Carlense)

Campo Vila Isabel (Rua Francisco Oliveira Alves, 121 - Parque São João )

Campo Água Vermelha (s/n, Estr. Água Vermelha | S Eudóxia)

Pista de Atletismo Água Vermelha

Win Tennis (R. Victório Bonucci, 920 - Jardim Tangara)

MODALIDADES:

Atletismo, basquete, beisebol, futebol, futebol americano, futsal, handebol, jiu-jitsu, judô, karatê, natação, pólo aquático, rugby, softbol, taekwondo, tênis de campo, tênis de mesa, voleibol, voleibol de areia, xadrez, cheers, desafio de baterias, lol misto, lol fem, valorant, FIFa, CS.

