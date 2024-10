Trabalhador sofre fraturas após carga de caminhão cair sobre suas pernas

Movimentação dos bombeiros no local - Crédito: Maycon Maximino

Um trabalhador de 45 anos sofreu ferimentos graves após sofrer um acidente de trabalho na tarde desta terça-feira (22), na avenida Maranhão, Jardim Pacaembu.

Segundo informações, a vítima descarregava um caminhão, quando parte da carga de peças de metal caíram sobre o seu corpo provocando fraturas.

O Samu foi acionado e a vítima recebeu os primeiros atendimentos da motolância e do Corpo de Bombeiros. Em seguida foi conduzido pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu até a Santa Casa. As causas do acidente são desconhecidas.

