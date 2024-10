Instituto 7 de Setembro abre vagas de empregos e salas para locação

A Barbearia 7 de Setembro, há 7 anos localizada na rua 7 de Setembro é administrada pelo barbeiro "Jeffinho" como é conhecido na cidade. Com experiência de 28 anos no ramo da beleza, em 2017 ele realizou seu sonho de montar na cidade a barbearia com ambiente sofisticado, agradável e com mão de obra especializada e de qualidade.

Confira as vagas disponíveis:

- Barbeiro

- Manicure e Pedicure

- Auxiliar de cabeleireiro



O Instituto também está disponibilizando salas para locação para cabeleireiro, designer de sobrancelha, extensão de cílios e depiladora.

Entre em contato para mais informações:

Telefone: (16) 3415 2777 e WhatsApp: (16) 99730 6777

Facebook: Instituto 7 de Setembro

Instagram: 7desetembro-instituto

Rua 7 de Setembro nº 2203 Centro- São Carlos

Leia Também