Sucesso do Mega Feirão habitacional movimentará mais de R$5 milhões para São Carlos

São Carlos recebeu no último fim de semana o Mega Feirão do Imóvel ADN, evento realizado pela ADN Construtora em parceria com a PROHAB (Progresso e Habitação de São Carlos), que reuniu centenas de pessoas na Praça Coronel Salles, todas interessadas em conquistar o imóvel próprio com as melhores condições do mercado e subsídios do Minha Casa Minha Vida (Governo Federal) de até R$55 mil e mais os cheques de até R$11 mil do Casa Paulista (Governo Estadual). O sucesso foi tamanho que a cidade movimentará mais de R$5 milhões em vendas de apartamentos devido à alta procura e adesão da população ao feirão.

Foi montada uma grande estrutura com 600 m2 dedicada ao atendimento das mais de 300 famílias presentes, que contaram com os consultores da ADN Construtora explicando os detalhes de cada empreendimento disponível para compra, correspondentes Caixa realizando análise de crédito na hora e consultores financeiros auxiliando quem tinha restrição de crédito a regularizar as pendências por meio do programa Desenrola Brasil, uma verdadeira corrente em prol da realização da tão sonhada casa própria.

Estrutura de 600 m2 foi montada para receber a população de São Carlos na Praça Coronel Salles

“O Mega Feirão habitacional foi um sucesso! Preparamos tudo com o maior carinho e cuidado para facilitar, de fato, o acesso a moradia de qualidade com as melhores condições já vistas na cidade. Ver pessoas concretizando o sonho do imóvel próprio na hora é algo que não tem preço e que apenas reforça o nosso compromisso com o desenvolvimento de São Carlos e o nosso propósito de seguir transformando o futuro das pessoas gerando oportunidade e melhor qualidade de vida”, celebra Caio Maroni, diretor comercial do Grupo ADN.