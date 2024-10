São Carlenses terão desconto no feriado de 04 de novembro no Termas Pacu

O Termas Pacu, parque aquático em constante expansão e diversão garantida, lança a promoção #SouDeSãoCarlos, oferecendo um combo especial para 4 pessoas a partir de R$ 96,00. Essa promoção é válida exclusivamente para os moradores ou nascidos em São Carlos e está disponível para compras antecipadas, com lotes limitados. Venha curtir um dia incrível no parque, com muita diversão para toda a família

Sobre o Termas Pacu

Localizado no coração do estado de São Paulo, o Termas Pacu está estrategicamente situado entre as cidades de Mineiros do Tietê e Dois Córregos, a cerca de uma hora de São Carlos. O parque oferece mais de 20 atrações que agradam desde quem busca adrenalina até quem prefere relaxar nas águas quentinhas, com 80% de suas piscinas aquecidas naturalmente.

Entre os destaques está o toboágua Free Full, o terceiro maior da América Latina, e o famoso toboágua esculpido à mão em formato de jacaré, o maior do Brasil. Além disso, o parque é conhecido por sua localização privilegiada em uma área com baixa probabilidade de chuvas, garantindo diversão em qualquer época do ano.

Novidade: Construção da Piscina de Ondas

O Termas Pacu segue investindo em novas atrações! As obras da tão aguardada piscina de ondas estão a todo vapor e, em breve, os visitantes poderão aproveitar essa incrível novidade, que promete ser mais um grande diferencial do parque.

Venha fazer parte dessa experiência única no Termas Pacu!

Site: https://www.termaspacu.com.br/

E-mail: sactermaspacu@gmail.com

Rodovia SP 304, Km 273 (Entre Dois Córregos e Mineiros do Tietê-SP)