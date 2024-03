Saiba como participar do Mega Feirão do Imóvel ADN de São Carlos

No próximo dia 16 de março será realizado o Mega Feirão do Imóvel em São Carlos, evento que acontece na Praça Coronel Salles, das 8h às 17h, uma parceria entre a ADN Construtora e PROHAB (Progresso e Habitação de São Carlos). Serão disponibilizados mais de R$50 milhões em subsídios para compra do tão sonhado imóvel, através de cheques de até R$11 mil do Programa Casa Paulista e de até R$55 mil em benefícios do Minha Casa Minha Vida, somando até R$70 mil reais em descontos para quem deseja financiar seu primeiro lar.

Confira abaixo os critérios e documentos necessários para participar do Mega Feirão do Imóvel de São Carlos:



CRITÉRIOS

-Não possuir imóvel próprio;

-Não ter restrição no nome;

-Ter renda familiar (até 3 pessoas) a partir de 2 salários-mínimos (formal ou informal);

-Residir em São Carlos.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

-CPF e RG ou CNH Válida;

-Comprovante de Endereço (últimos 3 meses);

-Certidão de Nascimento;

-Certidão de Casamento (caso seja casado);

-Holerite (últimos 3 meses);

-Carteira de Trabalho;

-Certidão de nascimento dos filhos (caso tenha);

-Declaração do Imposto de Renda e Recibo de Entrega (se declarar).



PARA AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS

-Documentos pessoais acima;

-Extrato de Conta Corrente dos últimos 3 meses (para autônomos);

-Fatura de Cartão de Crédito dos últimos 3 meses (para autônomos).