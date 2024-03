Residencial Palmeiras em Ibaté: Realize o sonho da sua casa própria

Obras Avançadas e Entrega Rápida

Ruas Asfaltadas e Iluminação Pública Pronta: infraestrutura completa para você se mudar com tranquilidade.

Entrega das Casas ainda este ano: realize o sonho da sua casa própria agora mesmo.

Condições Especiais de Pagamento

Parcelamento da Entrada em até 60 Vezes (Limitado até R$ 20 mil): entrada facilitada para você caber no orçamento.

Financiamento pelo Direto com a construtora Jota: facilidade para comprovar renda e sem burocracia.

Residencial Palmeiras: A Sua Chance de Viver Bem em Ibaté

Segurança e Tranquilidade para Você e Sua Família: um bairro pronto e próximo ao clube GREI de Ibaté.

Valorização do Seu Investimento: um empreendimento em uma das melhores localizações de Ibaté.

Não perca essa oportunidade única! Entre em contato agora mesmo e saiba mais.

Plantão de Vendas: no local aos finais de semana (até final de março).

Ou vá direto a Imobiliária Cardinali em Ibaté

Telefone: 3343-4622

Entre em contato clicando neste link

Residencial Palmeiras: Seu Novo Lar em Ibaté.

Aproveite as condições especiais de lançamento e realize o sonho da sua casa própria.

Terrenos e Casas Sob Medida para Você e Sua Família e ainda com possibilidade de ampliação.As casas são modernas e com excelente padrão de acabamento. É a melhor relação custo x benefício para você dar qualidade de vida para sua família.Terrenos: escolha o tamanho ideal para construir o seu lar dos sonhos.Casas de 2 ou 3 Dormitórios: plantas inteligentes e design moderno para o seu conforto.Localização Privilegiada: no centro de Ibaté, próximo a tudo que você precisa.