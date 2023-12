Pet Place está entre itens relevantes na escolha do imóvel para morar

Além disso, a ventilação adicional proporcionada pela abertura da sacada ou varanda contribui para um ambiente mais arejado e saudável dentro de casa. Isso é especialmente benéfico para quem tem animais de estimação, uma vez que reduz o acúmulo de odores e mantém a qualidade do ar.

Apartamentos com varandas ou sacadas oferecem uma vantagem adicional para os moradores e seus pets. (Imagem do decorado da ADN Construtora)

Investir em um apartamento que conta com Pet Place é mais do que uma escolha consciente; é uma decisão que prioriza o bem-estar do animal de estimação, ou seja, a melhor opção é sempre buscar por um condomínio completo que possibilite múltiplas vivências num mesmo lugar.

Os empreendimentos da ADN Construtora não apenas acompanham as tendências do mercado imobiliário, mas também inovam ao integrar espaços dedicados aos animais, promovendo um estilo de vida sustentável, inclusivo e repleto de benefícios para todos.

Investir em um condomínio que conta com Pet Place é cuidar do bem-estar do animal de estimação. (Imagem de empreendimento entregue da ADN Construtora)

5 DICAS PARA TER UM PET EM APARTAMENTO

Morar em um apartamento com um amigo de quatro patas exige alguns cuidados especiais. Veja algumas dicas essenciais:

1. Rotina de Cuidados: Estabeleça uma rotina consistente para alimentação, passeios e brincadeiras.

2. Segurança: Certifique-se de que o ambiente está seguro, eliminando possíveis riscos e criando áreas específicas para o pet.

3. Higiene: Mantenha em dia a higiene do pet e do ambiente, recorra ao Pet Place do condomínio sempre que necessário.

4. Vizinhança: Esteja atento (a) às regras do condomínio e respeite os vizinhos, garantindo uma convivência harmoniosa.