Oportunidade para jovens: Programa Jovem Profissional Bancário abre inscrições para primeira etapa em São Carlos

Faça parte do programa, que há mais de uma década vem trazendo oportunidades para jovens de todo o Brasil.

O simulado será realizado somente nesta SEXTA FEIRA (26/01), no Auditório do SINTSHOGASTRO-SCR, Sindicato dos Trabalhadores da Categoria Hoteleira de São Carlos

Para participar, os candidatos devem atender aos seguintes requisitos:

- Ter entre 14 e 24 anos;

- Ser estudante ou ter concluído o ensino médio;

- Levar uma caneta preta ou azul;

- Prancheta, caderno ou livro para apoiar a prova (não para consulta).

A participação no Simulado é gratuita.

Os interessados em participar do simulado e obter todas as informações, tem que acessar o link ou WhatsApp abaixo e realizar seu cadastro.

A realização do Programa Jovem Profissional Bancário em São Carlos é uma excelente oportunidade para jovens da cidade e região que buscam uma carreira no mercado financeiro. Faça parte dessa ideia de um UP no seu Futuro.

