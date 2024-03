O Feirão Habitacional da Direcional está chegando em São Carlos

Se você quer realizar o sonho da casa própria, não pode perder a oportunidade de participar do Feirão Habitacional da Direcional.

Com facilidades de financiamento, descontos e condições de pagamento exclusivas, esta é a oportunidade de realizar o sonho da casa própria no Dream Santo Antônio, um bairro planejado que oferece casas com 2 dormitórios e quintal com possibilidade de ampliação, além de uma área de lazer e vaga de estacionamento.

Data: 23/03 – Das 9h às 17h

Local: Dream Santo Antônio, acesso pela Rua Rio Tietê, 69 – Jockei Club A, São Carlos/SP.

Benefícios que você vai ter no Feirão:

Cheques moradia de até R$ 11.000,00 de desconto pelo programa Casa Paulista;

Descontos de até R$ 55.000,00 pelo programa Minha Casa, Minha Vida;

Parcelas a partir de R$ 490,00*;

Entrada parcelada em até 52X;

ITBI grátis.

Obras avançadas! Aproveite essa oportunidade antes que acabe.

Faça uma análise de crédito na hora e concorra a um vale de R$ 200,00 para gastar como quiser no BOI BRABO.

RG e CPF ou CNH

Carteira de Trabalho Digital

Extrato do FGTS Completo

Certidão de Estado Civil

Comprovante de residência;

Holerite dos últimos 3 meses

Declaração de Imposto de Renda com Recibo

A Direcional está há mais de 40 anos realizando o sonho da casa própria!

Atuando com responsabilidade, qualidade e, principalmente, compromisso, a Direcional é reconhecida como a maior construtora do Brasil, segundo o Ranking INTEC 2024. Com uma trajetória de excelência, a empresa oferece eficiência, segurança e confiança em cada empreendimento que entrega, todos com áreas de lazer equipadas e soluções pensadas para atender cada perfil de cliente.

Participe do Feirão Habitacional da Direcional e encontre o lar perfeito para você e sua família.

Para mais informações, entre em contato pelos seguintes canais:

Telefone/WhatsApp: (31) 4020-0400

Site: https://www.direcional.com.br/empreendimentos/dream-santo-antonio/

*Consulte condições com um consultor.

Direcional: Transformando vidas, construindo um futuro melhor.

