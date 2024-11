Notícias de última hora: 1 ideia simples de renda passiva o ajudará a ficar rico em 2024

· Contrato de poder computacional gratuito: Você pode ganhar $0,5 ao fazer login todos os dias.

· Escolha um plano de mineração: A plataforma oferece diferentes contratos de poder computacional, cada um com benefícios variados.

· Configuração de uma carteira: Você precisará de uma carteira de criptomoedas para receber seus ganhos.

Passo 3: Recarregue sua conta de mineração

A plataforma aceita pagamentos em criptomoedas: BTC, BTH, ELH, LTC, USDT e muitas outras. Escolha o método de pagamento que melhor lhe convém e deposite o valor necessário para o plano de mineração escolhido. Assim que sua conta for financiada, você pode começar a minerar Bitcoins.

Passo 4: Comece a minerar e acompanhe seus ganhos

Assim que sua conta for financiada, o processo de mineração na BCH Miner começará automaticamente. Você pode acompanhar seus ganhos pelo painel da plataforma, onde verá a taxa de hash, as recompensas de mineração e as opções de retirada. Lembre-se de que os ganhos dependem do seu plano de contrato.