Instituto ADN visita Projeto Social Cor Ação e destaca seu impacto transformador na comunidade

Moisés destaca a grande importância do apoio contínuo das empresas e da comunidade em geral para o funcionamento e crescimento dos projetos sociais. "Nós não fazemos isso sozinhos. Precisamos do apoio de pessoas e empresas que acreditam em nossa missão", ressalta ele. "A solidariedade vai além do aspecto financeiro e pode se manifestar de várias formas, incluindo doações de tempo, habilidades e recursos."

Dentro das atividades oferecidas pelo projeto, as crianças e jovens também podem fazer aulas de música.

Com planos de continuar sua jornada acadêmica e profissional, Moisés expressa sua gratidão pelo apoio que recebeu e seu desejo de retribuir à comunidade. "As oportunidades que recebi moldaram quem sou hoje. Quero continuar ajudando o Projeto Cor Ação a transformar vidas como a minha foi transformada", conclui ele emocionado.

A visita dos voluntários do Instituto ADN ao Projeto Cor Ação destaca o impacto positivo e transformador dos projetos sociais nas comunidades locais. A história de Moisés é um grande exemplo desse impacto, ressaltando a importância do apoio contínuo das empresas e da comunidade em geral.

“O exemplo de Moisés é verdadeiramente inspirador. Sua jornada desde a vulnerabilidade até se tornar um ativo membro da comunidade é um testemunho do poder transformador dos projetos sociais. Precisamos de mais Moisés no mundo, jovens que enfrentam desafios com determinação e encontram oportunidades onde outros veem apenas obstáculos. Que a história de Moisés inspire mais crianças e jovens que estão sendo atendidos por projetos sociais, mostrando-lhes que um futuro brilhante é possível, independentemente das circunstâncias iniciais”, destaca Pedro Donadon, presidente do Instituto ADN e CEO do Grupo ADN.

Voluntários do Instituto ADN durante a visita ao Projeto Cor Ação no Cidade Aracy.