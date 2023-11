Instituto ADN arrecada mais de 1 tonelada de alimentos nos últimos cinco meses

A entrega do Vila das Orquídeas arrecadou mais de 300kg que foram repassados ao Fundo Social de Solidariedade de São Carlos.

Pedro Donadon, CEO do Grupo ADN e presidente do Instituto ADN, expressou seu agradecimento aos clientes que participaram da iniciativa. "A ação solidária que o Instituto ADN promove é um exemplo do poder do voluntariado e da união em prol do bem comum. Cada doação feita pelos nossos clientes se traduz em boas ações, proporcionando não apenas alimentos, mas também conforto e dignidade para aqueles que mais precisam", afirmou.

A ADN Construtora reafirma seu compromisso não apenas em criar espaços residenciais de qualidade, mas também em ser uma empresa comprometida com a transformação positiva nas comunidades em que atua. A "Entrega dos Sonhos" não é apenas sobre a realização do sonho da casa própria, mas também sobre compartilhar esse sonho com aqueles que necessitam de apoio. O evento continua a crescer em impacto e inspirar novas ações, reforçando a crença de que o verdadeiro valor de uma comunidade vai além de suas estruturas físicas. Acompanhe todas as ações do Instituto ADN pelo LinkedIn, no site www.linkedin.com/showcase/institutoadnoficial.