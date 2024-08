Imobiliária Lopes Valor anuncia início das análises de crédito para o Reserva Jacarandá

A Construtora Cataguá, em parceria com a imobiliária Lopes Valor, tem o prazer de anunciar que as análises de crédito para o tão esperado empreendimento Reserva Jacarandá já começaram! Participe e escolha sua unidade no melhor condomínio fechado de São Carlos.

Conheça o Reserva Jacarandá

Descubra o lugar perfeito para morar na casa dos seus sonhos em um ambiente exclusivo e seguro. No Reserva Jacarandá, você encontrará casas projetadas para proporcionar o máximo de conforto e privacidade, com terrenos a partir de 160 m².

Características das Casas

• Casas de 55 m² com 2 dormitórios, incluindo 1 suíte

• Cômodos amplos e bem planejados

• Casas não geminadas com recuo lateral

• Previsão de carga elétrica para ar-condicionado

• Infraestrutura para instalação de placas fotovoltaicas

Lazer Completo

O Reserva Jacarandá oferece uma infraestrutura completa de lazer para você e sua família:

• Piscinas adulto e infantil

• Salão de festas

• Espaço fitness

• Quadra de areia

• Quiosque com churrasqueira e forno de pizza

• Pomar e redário

• Playground e equipamentos de ginástica ao ar livre

Como Participar

1. Envie sua pasta de crédito: Nossa equipe já está analisando as documentações enviadas.

2. Aguarde a análise: Nossa equipe irá analisar sua documentação.

3. Escolha sua unidade: Após a aprovação, você será contatado para escolher sua unidade, seguindo a ordem de chegada das pastas aprovadas.

Se você ainda não se cadastrou, acesse o link a seguir para realizar seu cadastro e garantir sua participação:

Cadastre-se Agora!

Imobiliária Lopes Valor

Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida e auxiliar em todo o processo. Agradecemos pela confiança e esperamos contar com sua participação para tornar o Reserva Jacarandá o lugar dos seus sonhos!

Para mais informações clique no WhatsApp: 16991525997

Creci J-43163