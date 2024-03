Grupo Sinsef emociona participantes no maior evento do setor funerária da América Latina

Entre os dias 6 e 7 de março, a cidade de Campinas sediou o Rigon Experience, marcando o calendário como a maior e mais influente conferência do setor funerário na América Latina. Este evento reuniu os mais destacados empresários e profissionais da área para um ciclo de palestras, troca de experiências e atualizações sobre as novidades do setor. A Rigon, reconhecida internacionalmente como fabricante de urnas e pioneira na humanização dos atendimentos funerários no Brasil, foi a anfitriã do encontro.

A presença do Grupo Sinsef, uma funerária com bases em Araraquara, São Carlos e Américo Brasiliense, se destacou como um dos momentos mais emocionantes do evento. Apelidado pelos organizadoes como "Rei do Encantamento", Syndval Walney Olgado Salvador, proprietário do grupo, acompanhado de sua equipe, compartilhou no palco uma tocante história de atendimento.

O caso em questão envolveu uma homenagem singular a um menino falecido que era fã do Homem-Aranha. A pedido da mãe, desejava-se colocar um boneco do super-herói ao lado da criança na urna. O Grupo Sinsef foi além, proporcionando um momento de conforto durante o velório com a presença de um colaborador vestido como o Homem-Aranha, que confortou os familiares e ofereceu um momento de alívio para todos presentes. Este gesto, que se tornou viral nas redes sociais, ilustra a importância da empatia e do cuidado nos serviços funerários.

A emoção atingiu o ápice durante a palestra, quando o colaborador vestido de Homem-Aranha fez uma aparição surpresa, sendo homenageado por todos os presentes. Mas a surpresa não parou por aí. No encerramento, um espelho foi deixado sob as cadeiras dos participantes, uma metáfora poderosa lembrando a todos que dentro de cada um existe um super-herói capaz de transformar e humanizar os momentos mais difíceis.

Syndval foi aplaudido de pé em diversos momentos da palestra, reflexo do poder de sua mensagem. Ele estimulou todos os profissionais do setor funerário a se dedicarem mais profundamente ao próximo, colocando-se no lugar das famílias enlutadas e reconhecendo a significância de seu trabalho na amenização da dor. Essa abordagem não apenas eleva o padrão dos serviços funerários, mas também enfatiza a importância da empatia e do cuidado nesses momentos críticos.

O impacto do Grupo Sinsef tem sido reconhecido nacional e internacionalmente, consolidando sua posição como uma das empresas mais influentes do setor. Este ano, o Grupo foi convidado a participar das celebrações do Dia dos Mortos no México, uma oportunidade de compartilhar suas práticas inovadoras e aprender mais sobre a rica cultura funerária do país. Essa experiência internacional reforça o compromisso do Grupo Sinsef com a contínua evolução e aprendizado, além de destacar a universalidade da compaixão e da humanização nos serviços funerários.

O evento reafirmou a posição do setor como um espaço de constante evolução, onde a compaixão e a inovação caminham juntas em direção a um futuro mais acolhedor e sensível às necessidades das famílias em luto.