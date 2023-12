Grupo Santa Cruz : há mais de 62 anos oferecendo excelência em todos os serviços - Crédito: arquivo pessoal

O Grupo Santa Cruz há mais de 62 anos oferece serviços com total qualidade e acolhimento para seus associados e clientes. Com uma infraestrutura moderna ,completa e com diversos serviços de apoio aos seus associados , como o serviço de Leva e Traz para atendimentos na área da saúde, locação de diversos equipamentos para apoio a convalescência , um sistema de descontos nas maiores plataformas on line e também no comércio local.

Funcionários treinados e capacitados, para oferecer todo o acolhimento que seus associados necessitam nos momentos mais difíceis como a perda de um ente querido ou do seu Pet de estimação. No Santa Cruz Cerimoniais , oferecemos um ambiente acolhedor, com total conforto, privacidade e modernidade . Com nossa equipe de cerimonialistas oferecendo despedidas memoráveis para honrar o ente querido ou o Pet de seus associados. O Grupo Santa Cruz respeita seus associados em cada momento de sua vida , criando uma trajetória ao longo dos seus mais de 62 anos, que se funde com as histórias das famílias são-carlenses . Sendo hoje uma das empresas mais queridas e tradicionais do segmento funerário em toda a região central do Estado de São Paulo .

Para maiores informações entre em contato pelo telefone (16) 3362-1800 ou através do nosso site www.funerariasantacruz.com.br

