Grupo Santa Cruz em comemoração aos seus 63 anos, lança condições especiais para portabilidade de planos funerários

Oferecendo serviços e benefícios para quem quer um atendimento mais completo e exclusivo, dentre eles: VELÓRIO GRATUITO, CONVÊNIOS DE DESCONTOS LOCAIS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CLUBE DE BENEFÍCIOS COM MAIS DE 300 CONVÊNIOS DE

DESCONTOS, DESPEDIDA COM CERIMONIALISTA , CHUVA DE PÉTALAS E LIMOUSINE FÚNEBRE gratuito para seus associados, e também PLANO PET COM CREMAÇÃO INCLUSA.

Além disso, conta com o plano funerário de assistência familiar, sendo uma das mais conceituadas empresas de prestação de serviço funerário do interior do Estado de São Paulo. Moderna, com padrão de atendimento qualificado, administração direcionada para seus associados, a empresa

investe permanentemente em qualidade e treinamentos, estando sempre presente com o que há de melhor e mais atual no segmento.

Você que possui plano funerário com outra empresa e está insatisfeito com os serviços prestados, temos a seguinte oportunidade para você: Fazendo a portabilidade para o Grupo Santa Cruz, você terá a isenção de 06 meses das mensalidades do plano escolhido. Isso mesmo, são 06 meses de

MENSALIDADES GRATUITAS para um plano de assistência familiar COMPLETO.

Condições:

- Possuir contrato ativo com mínimo de 12 meses com outra empresa do segmento,

- Apresentar comprovante de pagamento das mensalidades dos últimos 3 meses,

- A migração deverá cumprir e respeitar os moldes contratuais do Grupo Santa Cruz

- Migração sujeita a análise e aprovação.



Saiba mais acessando o site : www.funerariasantacruz.com.br ou entrando em contato diretamente com nossa central de atendimento pelo telefone (16) 3362-1800.

A Santa Cruz atua no segmento funerário e de planos de assistência familiar há mais de 60 anos, oferecendo planos familiares com preços acessíveis para que você seja um associado por toda a vida.