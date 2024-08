Grupo Impper entrega contratos da segunda fase do Real Park em Ibaté

Neste sábado (31/08), o Grupo Impper entrega os contratos da segunda fase do Real Park, o primeiro bairro planejado de Ibaté.

Com mais de 25 anos de experiência no mercado, a construtora e incorporadora oferece a oportunidade de adquirir a casa própria com entrada facilitada em até 36 vezes e parcelas a partir de R$599.

O Real Park se destaca por oferecer infraestrutura de alta qualidade, comparável a condomínios privados, incluindo quadra poliesportiva, playground, praça de convivência, pet place, e espaço dedicado à instalação de food trucks.

São casas com 2 dormitórios, além de terrenos residenciais e comerciais disponíveis para venda. A terceira e última fase de vendas já começou e restam poucas unidades.

Visite o plantão de vendas:

R. Nícola Herculi, esquina com a Ítalo Corneta, Jd. Nossa. Senhora Aparecida - Ibaté/SP.

Essa pode ser a sua última chance de garantir um imóvel no Real Park. Não perca!