Grupo ADN investe R$3,2 milhões em contrapartidas para população de São Carlos

Durante a entrega da travessia, que aconteceu nesta segunda-feira, 18, o vice-presidente, Edson Ferraz, destacou a atuação do Grupo ADN. "Agradeço ao Grupo ADN por tudo o que tem feito na cidade e por transformar sonhos em realidade, pois muitas pessoas têm deixado de pagar aluguel e passaram a ter os seus lares. O Grupo ADN é uma empresa que iniciou em São Carlos e hoje é consolidada em todo o estado de São Paulo. E a prefeitura tem um papel fundamental na análise de todos os projetos que chegam até ela, nas mais diversas secretarias, seja de Trânsito, Habitação, Obra etc., sempre buscamos fazer tudo da maneira correta".

A travessia é de extrema importância para o deslocamento dos moradores do bairro, além de desafogar o trânsito na Av. Getúlio Vargas e ruas paralelas.

O secretário de obras, João Muller, destacou a parceria público-privada. "Essa parceria do poder público com o setor privado é sempre muito positiva. Queremos agradecer o Grupo ADN por essa parceria, que cumpriu com suas obrigações e esse é um grande momento de comemoração, pois o futuro da administração pública é a parceria público-privada, precisamos caminhar juntos para melhorar cada vez mais a vida da população. Adianto também que teremos outras parcerias com a ADN Construtora com uma nova contrapartida por conta do empreendimento (Aspen Residence), próximo da Escola Querigma e faremos melhorias viárias na região também".

O CEO do Grupo ADN, Pedro Donadon, ressaltou o apoio da prefeitura. "É fundamental destacar todo o apoio que recebemos da prefeitura para desenvolver mais este empreendimento na Av. Gregório Aversa. Desta forma, conseguimos seguir com o propósito do Grupo ADN que é transformar a vida das pessoas, gerando qualidade de vida e novas oportunidades e, portanto, é fundamental que a gente aposte e invista no desenvolvimento sustentável das cidades onde a gente atua. Também é de nosso interesse desenvolver o entorno dos nossos empreendimentos e, para isso, é necessário a parceria da prefeitura municipal, que nos aponta o que é mais urgente e necessário em cada localização. Inclusive, essa interligação que entregamos hoje, é muito importante essa melhoria nesta região que era carente de moradia de qualidade”, disse.

Além da obra viária, foram realizadas obras de saneamento e captação de água, tudo devidamente licenciado junto aos órgãos municipais e estaduais.

CONTRAPARTIDAS DO GRUPO ADN

Essas benfeitorias na infraestrutura foram contrapartidas realizadas por conta das obras de construção dos empreendimentos Parque das Acácias, Parque dos Jacarandás e Parque das Oliveiras, todos do Grupo ADN também localizados na Av. Gregório Aversa. Dois deles já foram entregues e o último segue com as obras a todo vapor e será entregue aos futuros moradores em 2024.

"As melhorias irão beneficiar os moradores dos nossos empreendimentos, mas também as pessoas de outros condomínios e das empresas próximas. É uma obra com alto investimento, mas que contribuirá para a melhoria na qualidade de vida de muitas pessoas", destaca Pedro Donadon, CEO do Grupo ADN.