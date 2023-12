Grupo ADN encerra 2023 com VGV de R$ 800 Milhões e potencial de R$ 1.2 Bilhão para lançamentos em 2024

Pedro Donadon, CEO do Grupo ADN, destaca que "2023 foi um ano desafiador e marcante para a empresa. As mudanças no programa MCMV, somadas ao controle gradual da inflação e à queda da taxa Selic ao longo do ano, nos proporcionam um panorama promissor para 2024".

Donadon enfatiza que o Grupo ADN se beneficiou das atualizações do MCMV, especialmente com o aumento do teto para R$ 350 mil, o que possibilitou que empreendimentos ligados a nova marca do Grupo, Livon, dedicada ao segmento de médio padrão, na faixa três do programa. "Nossos projetos agora se alinham às novas medidas da política, permitindo a incorporação de mais funcionalidades aos imóveis. Oferecemos prédios com dois dormitórios, equipados com piscina, varanda e elevador, e também com a possibilidade de inclusão de suíte, varanda gourmet e outros diferenciais que tornam os produtos ADN e Livon diferenciados e com alto padrão de qualidade”.