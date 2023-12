Funerais Pet lança serviço de velório de despedida para pets em São Carlos

Com esse novo serviço, os tutores de pets que perderam seus companheiros de quatro patas terão a oportunidade de se despedir de forma mais digna e respeitosa. O velório pode ser agendado com hora marcada e tem duração de 1 hora.

Durante o velório, o pet é preparado com todo amor e carinho pela equipe do Funerais Pet. Os tutores podem levar fotos, brinquedos e outros objetos para decorar o ambiente.

O serviço de velório de despedida é oferecido 24 horas por dia, sete dias por semana, nas unidades do Funerais Pet em São Carlos e Ibaté.

Além do serviço de velório de despedida, o Funerais Pet também oferece planos pet a partir de R$ 10 mensais. Esses planos cobrem os custos de cremação individual ou coletiva, além de outros serviços, como traslado e urna.

Os planos pet podem ser contratados por tutores de cães, gatos, coelhos, porquinhos da índia, aves, etc. Para mais informações, entre em contato com o Funerais Pet pelo telefone (16) 3413-8070, (16) 3343-5668 ou Whatsapp (16) 99719-3001 Endereço:R. José de Alencar, 539 - Vila Costa do Sol