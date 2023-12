Flor de Liz Residence da ADN Construtora está com vendas aceleradas

Flor de Liz Residence tem a opção de até duas vagas de garagem, inclusive com possibilidade de escolher vaga coberta. (Imagem ilustrativa)

Interessados em conhecer mais sobre o Flor de Liz Residence e aproveitar a campanha do 13º em Dobro, podem visitar o Plantão de Vendas na Av. São Carlos, 1885, no Centro ou na Rua Miguel Petroni, 3320, no Santa Felícia. Também é possível falar com o time de especialistas imobiliários pelo WhatsApp (16) 3600-8646 e no site www.adnconstrutora.com.br.

O empreendimento da ADN Construtora é entregue todo equipado e se encaixa no Minha Casa Minha Vida. (Imagem ilustrativa)