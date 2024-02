Descubra o luxo e a exclusividade no Essenza Corpal Living Resort, uma parceria de sucesso entre a Roca e a Corpal Construtora

A Roca, renomada por sua excelência em empreendimentos imobiliários, tem a honra de apresentar a mais recente joia urbana: o Essenza Corpal Living Resort, um condomínio fechado que redefine o conceito de estilo de vida na cidade. Esta colaboração entre a Roca e a Corpal promete uma experiência única, unindo sofisticação, conforto e praticidade.

Sucesso de Vendas e Oportunidades Especiais de Pagamento com a Roca

O Essenza Corpal Living Resort tem sido um fenômeno de vendas, consolidando-se como o empreendimento mais procurado da região. Mesmo com todo esse sucesso, a Roca ainda tem lotes exclusivos com condições especiais de pagamento proporcionando uma oportunidade única para aqueles que desejam fazer parte deste ambiente extraordinário.

Entrada + 23x fixas, entrada + 48x sem juros com correção pelo ipca ou planos em até 120x com entrada, juros e correção pelo ipca.

Viva o Resort em Meio à Cidade com Diferenciais Exclusivos

O Essenza Corpal Living Resort é mais do que um condomínio fechado; é um verdadeiro resort urbano. Destacando-se entre as comodidades oferecidas, o lago natural no coração do condomínio cria um cenário deslumbrante, proporcionando tranquilidade e harmonia.

A infraestrutura completa de lazer é um convite ao relaxamento e à diversão. Piscinas cristalinas, spa para momentos de bem-estar, quadra de Beach Tênis para os amantes do esporte e áreas gourmet perfeitamente projetadas para confraternizações memoráveis. Além disso, o Essenza Corpal Living Resort é envolvido por uma exuberante área verde, conectando seus moradores à natureza em meio à agitação da cidade.

Localização Privilegiada para uma Vida Conveniente

Localizado estrategicamente, o Essenza Corpal Living Resort oferece acesso rápido e fácil a escolas, faculdades, mercados, farmácias e outros pontos essenciais da cidade. Com essa localização privilegiada, os moradores desfrutam de uma vida prática e conveniente, sem abrir mão do conforto e da qualidade de vida.

Descubra o seu refúgio urbano no Essenza Corpal Living Resort. Invista na qualidade de vida, na segurança e no luxo que só a Roca pode oferecer. Consulte nossos corretores e garanta seu lote com condições especiais antes que essa oportunidade exclusiva se esgote. A Roca está pronta para transformar seu sonho em realidade, temos uma equipe de corretores especializados e prontamente para atendê-lo

Em breve, novidades….

Fique atento, em breve teremos mais um novo lançamento Corpal para surpreendê-los

Entre em contato com nossa time de vendas, para mais informações

(16) 3373-5000 Fixo