Conheça mais sobre Constelação Sistêmica Familiar

RESSONÂNCIA IoPT

• IoPT (Teoria e Terapia do Psicotrauma orientadas para a Identidade) é desenvolvida pelo Prof. Dr. Franz Ruppert (Universidade Católica de Munique) como uma nova teoria na qual utiliza um modelo tridimensional da personalidade cindida pelo trauma (eu saudável, eu traumatizado e eu sobrevivente). No Brasil, a IoPT é representada oficialmente por Lia Bertuol.

Inicialmente denominada Constelação do Trauma, Constelação da Intenção e, depois, Constelação da Identidade, atualmente a sessão de IoPT é chamada de Encontro Consigo Mesmo (ECoM).

O Encontro Consigo Mesmo é um trabalho em que trazemos à consciência diferentes partes, episódios ou fatos do nosso inconsciente que podem estar ocultos por uma estratégia de sobrevivência, para que possamos dar continuidade na nossa vida. Essas experiências traumáticas não resolvidas são as razões pelas quais enfrentamos dificuldades para realizar nossos desejos. Para evitar sentir essas dores, com as não conseguimos lidar, desenvolvemos padrões de comportamento ao longo da nossa existência, que vão encobrindo o nosso verdadeiro eu, o Eu Saudável. O objetivo desse método é trazer à luz esses traumas de maneira segura e gentil, para que possamos acolher essas dores, integrá-las ao nosso contexto atual e evoluir de forma saudável na vida.

Para ter um Encontro Consigo Mesmo, é preciso ter uma frase de intenção, algo que você queira trabalhar na sessão, expresso numa frase. Desta frase, serão escolhidas até 3 palavras, que serão ressoadas pelos participantes disponíveis para o trabalho, para compreender o que elas representam neste cenário. Esta percepção se dá através das sensações corporais, através do fenômeno chamado de ressonância.

Nessa dinâmica é possível trazer ao consciente as memórias traumáticas implícitas que estão lhe impedindo de realizar essa sua intenção. Desta forma, é possível atualizá-las como fatos do passado, para que assim deixem de atuar no presente, te impedindo de viver o seu pleno potencial.

Esta autodescoberta normalmente ocorre ao longo de várias sessões, onde as várias camadas de proteção vão sendo retiradas de forma suave, na medida em que vai se fortalecendo dentro deste processo, tendo condições de enxergar, sentir, acolher e integrar suas dores e assim transformar a vida numa mais feliz, plena e de realizações, usufruindo o Eu Saudável.

A IoPT é um método de autoconhecimento que traz ao consciente o inconsciente, de forma gentil e amorosa. Uma psiquê saudável precisa da verdade, pois por trás do trauma está a genuína felicidade.

SERVIÇO

Rosecler Goulart Pereira ( Atendimento presencial e Online)

Psicopedagoga

Terapeuta IoPT

Consteladora familiar e empresarial

Reikiana e Hipnoterapia

Psicologia consciencial ( plenitude humana e barra da acess)

Contato: (16) 99702 7759



“A constelação familiar é uma técnica de representação espacial das relações familiares que permite identificar bloqueios emocionais de gerações ou membros da família. Desenvolvida nos anos 80 pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger, que defende a existência de um inconsciente familiar - além do inconsciente individual e do inconsciente coletivo - atuando em cada membro de uma família. Hellinger denomina "ordens do amor" às leis básicas do relacionamento humano - a do pertencimento ou vínculo, a da ordem de chegada ou hierarquia, e a do equilíbrio - que atuam ao mesmo tempo, onde houver pessoas convivendo. Segundo Hellinger, as ações realizadas em consonância com essas leis favorecem que a vida flua de modo equilibrado e harmônico; quando transgredidas, ocasionam perda da saúde, da vitalidade, da realização, dos bons relacionamentos, com decorrente fracasso nos objetivos de vida.