Conquistar o imóvel próprio é a prioridade dos brasileiros em 2024 segundo pesquisa

Os brasileiros iniciaram 2024 com otimismo em relação à compra do imóvel próprio, conforme revela a pesquisa da RADAR FEBRABAN, apontando que para 31% dos entrevistados esse é o maior desejo e prioridade neste ano.

Realizada em dezembro de 2023 pelo IPESPE (Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas) , com duas mil pessoas nas cinco regiões do Brasil, ela destaca, ainda, que aplicar em investimentos bancários (poupança: 19%; outros: 25%) e reformar o imóvel (21%) mantêm-se, ao longo do ano, como os principais itens no quadro aspiracional da população.

Para a ADN Construtora, presente em 20 cidades do interior paulista, o sonho e otimismo do brasileiro está cada vez mais próximo de ser realizado, animando também o setor, que já prevê aumento de 10% na demanda por novos imóveis. “Com as recentes mudanças no programa “Minha Casa Minha Vida” ficou mais fácil realizar o sonho do primeiro imóvel. O novo teto de R$350 mil do programa também permite o acesso a moradias melhores, contribuindo para a qualidade de vida e valorização do patrimônio das pessoas”, diz Caio Maroni, diretor comercial do Grupo ADN. O especialista destaca ainda que financiar um imóvel é mais simples do que se pensa e que a pessoa tem a certeza de que está investindo em algo que será seu, além de ter maior controle financeiro, já que saberá exatamente o quanto comprometerá da renda familiar mensal, fugindo das altas anuais dos aluguéis, que inclusive já superaram a inflação e chegaram a 16,3% no último ano, segundo Índice FipeZAP+ divulgado em 14 de janeiro.

Construção gerou 235,9 mil vagas de emprego formal em 2023, representando 12% do saldo de novos empregos no país (Fonte: Nova Caged).

MERCADO OTIMISTA E ECONOMIA AQUECIDA

No Grupo ADN esse otimismo já se refletiu na procura pelos imóveis em dezembro e as aquisições em janeiro. “Realizamos uma campanha forte no final do ano passado dobrando o 13º dos clientes que compravam um imóvel e incentivando a realizarem o sonho já no início de 2024, congelando a nossa tabela até o Carnaval”, diz Maroni

Esse crescimento do setor também é evidenciado nos dados do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), mostrando que a Construção gerou 235,9 mil vagas de emprego formal entre janeiro e novembro de 2023, representando 12% do saldo de novos postos de trabalho no país.