Conheça o primeiro Condomínio Spa Resort de São Carlos

Marcos Cardoso, diretor da RM Imobiliária - Crédito: divulgação

O Essenza Living Resort, primeiro condomínio fechado com conceito de spa resort de São Carlos, foi lançado nesta quarta-feira (29). O empreendimento, localizado no Jardim Bandeirantes, oferece uma ampla infraestrutura de lazer, segurança e sofisticação, ideal para quem busca um estilo de vida acima da média.

O condomínio conta com mais de 20 opções de lazer, incluindo piscina adulto e infantil com aquaplay, spa, piscina aquecida e coberta, sauna, academia, brinquedoteca, jogos, boliche place, trattoria e steakhouse, salão de festas, quadra poliesportiva, campo de futebol, duas quadras de tênis saibro, duas quadras de beach tênis e playground.

A segurança também é um dos destaques do Essenza Living Resort. O condomínio conta com duas portarias, monitoramento por câmera 24 horas, controle de acesso com reconhecimento facial e espaço para coleta seletiva.

"O Essenza Living Resort é um empreendimento único em São Carlos. Ele oferece tudo o que a família precisa para viver com conforto, segurança e sofisticação", afirma Marcos Cardoso, diretor da RM Imobiliária.

Os lotes do Essenza Living Resort têm metragem a partir de 321 m². Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a RM Imobiliária pelo Whatsapp (16) 99601-5060.

