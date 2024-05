Como os brasileiros participam da Mega Millions de R$ 2 bilhões no sorteio desta sexta-feira?

Uma das maiores loterias do mundo, a Mega Millions tem novamente nesta sexta-feira, dia 17 de maio, o sorteio de uma premiação bilionária para nós brasileiros: aproximadamente R$ 2 bilhões!

E quando a gente diz aproximadamente, é porque o valor do prêmio é uma conversão do montante original em dólares, que está atualmente em US$ 393 milhões.

Já imaginou acertar o jackpot desse sorteio e virar um bilionário da noite pro dia? Foi exatamente o que aconteceu com um sortudo de Nova Jersey, nos EUA, que ganhou um prêmio acumulado da loteria durante quatro meses no valor de 1 bilhão de dólares.

O que parece um sonho distante para nós brasileiros pode estar mais perto do que você imagina. Afinal, nós também podemos concorrer a essa bolada por meio de plataformas confiáveis e seguras, como a TheLotter.

E para participar do sorteio você precisa desembolsar apenas R$ 25, que é o preço do bilhete mínimo. Não é demais?!

Quer ser um destes sortudos? Então, dá uma olhada abaixo que listamos todos os detalhes de como você fazer a sua fézinha sem precisar sair de casa:

Como concorrer ao prêmio de R$ 2 bilhões da Mega Millions

O primeiro passo é acessar a página da loteria Mega Millions na TheLotter. Em seguida, escolher cinco números principais e um número adicional. Aí é só criar uma conta gratuita e pressionar o botão de jogar na parte inferior da tela e pronto, você está participando do sorteio.

Agentes locais da TheLotter comprarão os bilhetes oficiais em seu nome e enviarão uma cópia digitalizada para sua conta pessoal na plataforma como prova de propriedade. Se ganhar, o prêmio será seu na íntegra e 100% sem comissões!

Com escritórios em mais de 20 países, o serviço tem garantia de devolução do dinheiro se o usuário não estiver satisfeito com a plataforma.

E se você tiver dúvidas ou perguntas, o portal oferece aos jogadores um Atendimento ao Cliente profissional em português 24 horas por dia.

Milhões de vencedores com a TheLotter!

Vários clientes já testaram sua sorte e ganharam fazendo suas apostas pela TheLotter. Recentemente, uma jogadora ucraniana chamada Nataliia L. ganhou um prêmio de US$ 1 milhão jogando na Mega Millions através da plataforma.

Em 2024, dois brasileiros levaram 10 mil dólares cada jogando através do site. No ano anterior, três brasileiros faturaram 50 mil dólares cada fazendo sua fézinha também pela plataforma.

Com mais de 20 anos de história, a TheLotter construiu uma reputação sólida, pagando mais de US$ 125 milhões em prêmios a mais de 9 milhões de bilhetes vencedores em todo o mundo, incluindo Brasil, Equador, Colômbia, Panamá, El Salvador, Costa Rica, México, Canadá, Rússia, Austrália, Iraque, Espanha e muitos outros países.

O que acontece se você ganhar?

Todos os prêmios são notificados por e-mail ou SMS.

Prêmios menores: Se o jogador ganhar prêmios inferiores a 200 mil dólares, o dinheiro será depositado diretamente em sua conta bancária.

Prêmios maiores: Se você ganhar o jackpot da Mega Millions, a TheLotter cuida da logística para que você possa retirar seu prêmio pessoalmente nos Estados Unidos. Além disso, a plataforma oferece consultoria e suporte durante todo o processo de pagamento.

É legal jogar na Mega Millions estando no Brasil?

Segundo as regras da Mega Millions, não há necessidade de ser cidadão ou residente americano para jogar. Ao utilizar o serviço da TheLotter, você participará dos sorteios com bilhetes oficiais, tendo a mesma chance de ganhar que qualquer outra pessoa que comprou seus bilhetes em uma loja física.

A única diferença é que você pode jogar online, no conforto da sua casa, sem precisar viajar para os EUA.

Jogue hoje mesmo!

Para participar do sorteio da Mega Millions desta sexta-feira, dia 17 de maio, e concorrer a 2 bilhões de reais é só clicar aqui e comprar o seu bilhete oficial da loteria. Boa sorte!

A TheLotter é operada pela Lotto Direct Limited, uma empresa licenciada e regulamentada pela Malta Gaming Authority (Licença: MGA/CRP/402/2017 emitida em 08/07/2021). O serviço é apenas para maiores de idade. Jogos de azar podem ser prejudiciais se não forem controlados. Por favor, jogue com responsabilidade. Para obter mais informações, visite a Malta Responsible Gaming Foundation: rgf.org.mt