Circo Stankowich estreia nesta sexta em São Carlos

De origem romena e fundado em 1850, o Circo Stankowich mantém viva a tradição circense através de gerações, encantando o público com sua magia e grandiosidade.

Estreia dia 1º de março, às 20h30, na Avenida Getúlio Vargas.

Não perca a oportunidade de se encantar com:

O melhor espetáculo da atualidade: acrobacias, humor, música e muito mais!

Atrações inéditas: King Kong, dinossauros, águas dançantes, helicóptero no palco globo da morte com 5 motos e muito mais!

Artistas nacionais e internacionais: talentos de diversas partes do mundo se reúnem para um show inesquecível.

Aproximadamente 2 horas de pura magia: um espetáculo para toda a família.

Outras informações:

Local: Luxuosamente instalado na Avenida Getúlio Vargas.

Dias e horários:

Segunda à Sexta: 20h30

Sábado / Domingo / Feriado: 15h30 / 18h / 20h

Praça de Alimentação: no local para sua comodidade.

Estacionamento no Local: disponível para o público.

Acessível para cadeirantes: o circo é adaptado para pessoas com deficiência.

Crianças a partir de 2 anos já pagam.

Meia-entrada: válida para crianças de 2 até 12 anos, estudantes, idosos e professores mediante apresentação de comprovante.

Garanta já o seu ingresso e prepare-se para se encantar com a magia do Circo Stankowich!

Informações e vendas:

https://www.guicheweb.com.br/

Bilheteria do circo: aberta a partir das 10h

Circo Stankowich: tradição, magia e emoção para toda a família!

O circo mais antigo do Brasil, com mais de 170 anos de história, chega a São Carlos com um show imperdível.