Araraquara e São Carlos são destaque em vendas de imóveis residenciais no interior

No cenário dinâmico do mercado imobiliário do interior paulista, Araraquara e São Carlos aparecem em destaque em um estudo recente conduzido pelo Secovi-SP em parceria com a Brain Inteligência Estratégica.

A pesquisa, que abrangeu 31 cidades do interior do Estado, Região Metropolitana e Baixada Santista, revelou dados importantes sobre o desempenho dessas localidades no terceiro trimestre de 2023.

De acordo com os resultados divulgados, Araraquara conquistou a quarta posição no ranking, com o lançamento de 600 imóveis residenciais novos, totalizando um Valor Global de Vendas (VGV) de R$ 167 milhões. Esse feito ressalta o vigor do mercado imobiliário local e sua atratividade para investidores e compradores em busca de novas oportunidades.

Não apenas Araraquara, mas também São Carlos se destacou em nossa região com números expressivos. Segundo estudo, a cidade lançou 144 unidades residenciais novas, alcançando um Valor Global de Vendas (VGV) de R$ 103 milhões. Esses dados reforçam a crescente demanda por moradias e a confiança do consumidor no mercado.

No contexto desses resultados, o Grupo ADN, através de sua empresa ADN Construtora, referência no setor de condomínios verticais, desempenhou um papel significativo. Em 2023, a construtora lançou dois empreendimentos, Vila das Cerejeiras II e Valência Residence, em Araraquara, e dois empreendimentos, Aspen Residence e Vila das Rosas, em São Carlos, somando um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 191 milhões e R$ 101 milhões, respectivamente.