ADN Construtora lança campanha Minha Casa Minha Vida Turbinado

Após o sucesso do “Natal com 13º em Dobro”, a ADN Construtora inicia 2024 com sua primeira campanha intitulada “Minha Casa Minha Vida Turbinado”. O mote da campanha foi pensado para mostrar aos futuros clientes os atributos entregues pela construtora em seus empreendimentos, que os diferenciam de outras construtoras no mesmo segmento, e se enquadram no programa habitacional do Governo Federal.

“Não entregamos um simples apartamento, mas um condomínio-clube completo com área de lazer equipada, piscina, car wash, pet place, entre outros itens. Além dos diferenciais como varanda e elevador. Ou seja, nós turbinamos os apartamentos e encantamos nossos clientes com algo superior em qualidade e diferenciais”, destaca Bruno Orácio, gerente de marketing e relacionamento da ADN.

Todas as informações estão disponíveis no hotsite www.mcmvturbinado.com.br, a campanha é válida para todas as cidades em que a ADN Construtora atua no interior de São Paulo, e cada praça terá diferenciais ligados a preço, prazos de pagamento e condições especiais para aquisição dos imóveis.

A campanha inicia no mês de janeiro e será veiculada em mídias OOH (out of home), rádio, TV (15” e 30”) e online. Confira o filme publicitário em primeira mão: https://youtu.be/6ItSfVHjcW0

