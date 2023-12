ADN Construtora inicia a campanha "Feliz Natal ADN com 13º em Dobro"

Campanha da ADN Construtora irá dobrar o valor do 13º salário utilizado na entrada da compra do apartamento. -

A ADN Construtora iniciou a sua nova campanha promocional, intitulada "Feliz Natal ADN com 13º em Dobro". A iniciativa exclusiva estará em vigor durante todo o mês de dezembro, de 01 a 31/12/2023, proporcionando aos clientes uma oportunidade única de utilizar o seu 13º salário de maneira especial.

O conceito da campanha é simples, a ADN Construtora irá dobrar o valor do 13º salário utilizado na entrada da compra do apartamento. Por exemplo, se o cliente optar por utilizar R$ 2 mil do seu 13º salário como entrada, a ADN irá dobrar esse valor, resultando em um total de R$ 4 mil na entrada do imóvel.

Esta campanha representa uma excelente oportunidade para os clientes transformarem o benefício do 13º salário em um investimento duradouro, possibilitando a realização do sonho do imóvel próprio ainda em 2023. A ADN Construtora destaca que o valor total está limitado a R$ 5 mil, proporcionando aos clientes uma significativa vantagem na aquisição do imóvel desejado.

É importante ressaltar que as condições especiais são válidas por tempo limitado, e para consultar detalhes, assim como informações adicionais, os interessados podem acessar o regulamento completo da promoção no site oficial da ADN Construtora: www.adnconstrutora.com.br/regulamento-promocao

Vila das Rosas conta com 500 unidades de apartamentos de 2 dormitórios cada, varanda e acesso por elevador. (Imagem ilustrativa)

VILA DAS ROSAS É DESTAQUE EM SÃO CARLOS

Em São Carlos, os interessados em participar da campanha "Feliz Natal ADN com 13º em Dobro", podem aproveitar para conhecer o Reserva das Amoreiras, o mais recente lançamento da ADN Construtora.

Ao todo, são 500 unidades distribuídos em 25 blocos de 5 andares cada, acessíveis por elevador. Todos os apartamentos contam com varanda, cozinha integrada com a área de serviço, banheiro e uma espaçosa sala de estar e jantar. Além disso, os apartamentos foram projetados com infraestrutura para instalação de ar-condicionado.

O Vila das Rosas será entregue com 17 itens de lazer para que os futuros moradores possam desfrutar dos melhores momentos com a família e amigos, como piscina adulto e infantil, quiosques de happy hour e steak house, car wash, pet place, bicicletário, espaço fitness, meia quadra esportiva, playground e muito mais.

A acessibilidade também é um destaque do Vila das Rosas que contará com 518 vagas, sendo 485 para moradores no geral, 25 vagas PcD, 5 vagas TEA (Transtorno do Espectro Autista) e 3 vagas de Apoio (táxi e carros por aplicativo).

Localizado estrategicamente no Jardim Embaré, bairro em plena expansão e com um comércio local bem desenvolvido e diversificado, os futuros moradores do Vila das Rosas terão uma vida urbana tranquila e comodidade, sem a necessidade de se deslocarem até o centro da cidade.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também