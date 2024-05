Vice-prefeito discute segurança em reunião com o novo comandante do 38º BPM

Crédito: Divulgação

Na tarde de segunda-feira, 20, o vice-prefeito Edson Ferraz se reuniu com o recém-nomeado tenente-coronel PM Cardeal, que assumiu o comando do 38º Batalhão da Polícia Militar de São Carlos. Ferraz deu as boas-vindas ao comandante e também discutiu ações conjuntas para melhorar a segurança na cidade, com foco especial na abordagem de pessoas vindas de fora da cidade nos semáforos.

Durante a reunião, o vice-prefeito enfatizou a necessidade de reduzir o número de pedintes provenientes de outras localidades nos semáforos da cidade. Atualmente, São Carlos enfrenta uma presença constante de pessoas pedindo nos cruzamentos, o que requer atenção especial das autoridades. A Polícia Militar está conduzindo estudos e avaliando medidas apropriadas para lidar com essa questão.

O tenente-coronel PM Cardeal, que possui experiência no enfrentamento de situações complexas, como a Cracolândia e outros pontos críticos na cidade de São Paulo, traz consigo um conhecimento valioso para enfrentar os desafios de segurança em São Carlos. Sua experiência adquirida ao longo dos anos será uma contribuição significativa para o município de São Carlos e região.

Além das ações nos semáforos, durante a reunião foram discutidos projetos futuros, incluindo a criação de um Centro de Treinamento de Tiro da Guarda Municipal no distrito de Água Vermelha, localizado no centro olímpico. Esse centro de treinamento será voltado para o aprimoramento das habilidades de todo o sistema de segurança da Guarda Municipal sendo estendido a Polícia Militar e demais sistemas de segurança. A iniciativa visa fortalecer a capacitação dos profissionais e aprimorar a eficiência das operações de segurança.

Ferraz ressaltou ainda a importância dessas ações conjuntas entre a Prefeitura, a Polícia Militar e outros órgãos de segurança para garantir a tranquilidade e o bem-estar dos cidadãos de São Carlos. “A abordagem integrada e colaborativa é fundamental para enfrentar os desafios e promover uma cidade mais segura”, afirmou.

