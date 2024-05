Vereadores da base do governo rejeitam 67 requerimentos da oposição

SIGA O SCA NO

Vereador Raquela Auxiliadora - Crédito: SCA

Os vereadores da base do governo rejeitaram ao todo 66 requerimentos dos vereadores Djalma Nery (PSOL) e Raquel Auxiliadora (PT). Ao todo18 requerimentos pertencem ao vereador do PSOL e 47 da vereadora do PT.

Na sessão desta terça-feira (21) Raquel solicitou à Casa Legislativa a discussão de dois requerimentos que pediam informações de reformas de UBSs. “Pedimos para discutir hoje (ontem) dois requerimentos sobre reforma de UBSs, que são reformas necessárias. Nós queríamos saber por que a reforma está demorando, para informar corretamente a população. Porém a base do governo negou mais uma vez, pela quarta sessão seguida, todos os requerimentos que eu e o vereador Djalma protocolamos”, declarou irritada a vereadora.

Além disso, a vereadora do PT criticou a falta de transparência da atual administração. “Infelizmente, o governo municipal tem passado um atestado que não quer ser fiscalizado e não quer prestar contas de sua administração para a população de São Carlos, visto que nega informação quando a gente faz um requerimento solicitando podas de árvores, limpeza de rua, recape”, frisou.

Os vereadores da oposição ficaram mais revoltados quando viram que requerimentos com os mesmos pedidos de vereadores da base do governo foram aprovados durante a sessão. Os requerimentos em sua maioria pedem manutenção, iluminação, limpeza, recape e informações de contratos firmados pela Prefeitura.

Pela quarta sessão seguida os vereadores da base travam requerimentos protocolados pelos vereadores da oposição. Parlamentares aliados da atual gestão alegam que a rejeição é democrática, uma vez que é realizada por meio de votos.

Veja abaixo as ementas dos requerimentos apresentados por Raquel Auxiliadora e Djalma Nery:

Requerimentos da vereadora Raquel Auxiliadora

Ementa: Requer-se o serviço de fiscalização e limpeza de mato alto, localizado na Rua Jacinto Palombo, ao lado do n° 121, bairro Loteamento Albertini, neste município.

Ementa: Requer-se serviços de reforma estrutural da UBS do Cruzeiro do Sul, no município de São Carlos.

Ementa: Requeiro o serviço de iluminação no Ginásio José Eduardo Gregoracci, Bairro Santa Felícia, neste município.

Ementa: Requeiro o serviço de iluminação, fiscalização e limpeza de mato alto na Rua Manoel Rabello, prolongamento do bairro Jd. das Torres, neste município.

Ementa: Requer-se em caráter de urgência a execução do serviço de recape na Rua Valdemar Nutti, bairro Centro, neste município.

Ementa: Requeiro estudo de viabilidade para instalação de lombada e/ou radar na Rua João de Lourenço, bairro Maria Stella Fagá, neste município.

Ementa: Requer-se com urgência manutenção e serviço de limpeza na extensão da Rua Dr. David Pedro Cassinelli, próximo ao CAT 407, neste município.

Ementa: Requeiro o serviço de iluminação e arborização na extensão da Rua Santa Gertrudes com Heitor José Reali, neste município.

Ementa: Requeiro informações atualizadas sobre o serviço internet no EMEB Dalila Galli, neste município.

Ementa: Requer-se o serviço de fiscalização e limpeza de mato alto, localizado na Rua Carlos Del Nero, ao lado do n° 60, bairro Jd. Hikare, neste município.

Ementa: Requer-se o serviço de manutenção e reforma da Praça localizado na Rua Miguel Vaccari, Parque Primavera, neste município.

Ementa: Requer-se informações atualizadas sobre a ampliação e reforma da UBS Vila São José, no município de São Carlos.

Ementa: Requeiro informações acerca do cumprimento da Resolução CFN n°465, de 23 de agosto de 2010 da Lei 14.654/2023.

Ementa: Requeiro estudo para a instalação de ponto de ônibus com banco e cobertura na Rua Oscar de Souza Geribelo, próximo ao Supermercado Arco Iris.

Ementa: Requer-se informações atualizadas junto a Secretaria Municipal de Educação acerca do Projeto de Recreação neste município

Ementa: Requer-se informações atualizadas sobre a reforma da sala de fisioterapia da UBS do Botafogo, no município de São Carlos.

Ementa: Requer-se informações atualizadas sobre a fiscalização de imóvel abandonado na Rua Santa Clotilde, nº 347 Bairro Vila Isabel, neste município.

Ementa: Requer-se informações sobre a empresa terceirizada prestadora de serviços de limpeza para área da educação no município.

Ementa: Requeiro informações sobre possível vazamento de esgoto próximo ao Campus I da USP, neste município.

Ementa: Requer-se informações sobre contratos firmados entre a Prefeitura de São Carlos e o consórcio intermunicipal da Região Central do Estado de São Paulo.

Ementa: Requeiro cópia dos processos de pagamento à atual empresa do transporte público do município.

Ementa: Requeiro informações sobre providências a serem tomadas pelo município durante as ondas de calor.

Ementa: Requeiro informações atualizadas sobre o Programa de Coleta Seletiva de Reciclagem de Lixo em São Carlos.

Ementa: Requer-se informações sobre a distribuição das cestas básicas da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, no município.

Ementa: Requeiro cópia dos processos de pagamento das notas fiscais da empresa de recapeamento no município.

Ementa: Requeiro cópia integral do Pregão Eletrônico 04/2021 - Processo nº 29736/2019.

Ementa: Requeiro cópia integral do Pregão Eletrônico nº 094/2023 - Processo 1757/2024.

Ementa: Requeiro cópia integral do Pregão Eletrônico 01/2024 - Processo nº 1101/2024.

Ementa: Requeiro informações e documentos acerca da comunicação oficial da Prefeitura Municipal de São Carlos

Ementa: Requeiro informações sobre contratos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - (SAAE) de São Carlos.

Ementa: Requer providências quanto a recuperação do calçamento público na região do Parque do Kartódromo, no Bairro Cidade Jardim, neste município.

Ementa: Requer-se serviço de fiscalização e limpeza quanto ao descarte irregular de lixo e mato alto na extensão da Av: Morumbi, neste município.

Ementa: Requer-se informações atualizadas sobre a fiscalização em imóvel localizado no Bairro Vila Prado, neste município.

Ementa: Requeiro informações atualizadas sobre limpeza e manutenção do Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Ementa: Requeiro informações sobre a situação do trânsito próximo ao CEMEI Prof. Nilson Aparecido Gonçalves, neste município.

Ementa: Requer providências quanto à recuperação de calçadas no Centro, neste município.

Ementa: Requer providências quanto à recuperação das calçadas da Rua Germano Fher e Bruno Giongo no Bairro Vila Nery, neste município

Ementa: Requer providências quanto à recuperação do calçamento público na região da Av. Francisco Pereira Lopes com cruzamento na Rua Angelo Passeri.

Ementa: Requer-se informações sobre o funcionamento do Ambulatório Materno Infantil, neste município.

Ementa: Requer-se informações atualizadas sobre a troca das placas das ruas do Balneário Concórdia, conhecido como Represa 29, neste município.

Ementa: Requeiro informações sobre estudo para construção de unidade de saúde no Bairro Embaré.

Ementa: Requeiro informações sobre falta d’água em vários bairros do município.

Ementa: Requeiro informações atualizadas sobre a testagem de covid nas Unidades de Saúde do município.

Ementa: Requeiro viabilidade de estudo do trânsito na região do Balão do Bonde, Bairro Vila Nery, neste município.

Ementa: Requer-se em caráter de urgência a execução do serviço de recape no bairro Azulville, neste município.

Ementa: Requer-se informações atualizadas sobre a fiscalização em imóvel localizado na Rua Marechal Deodoro com a Aquidaban, próximo nº 1586, neste município.

Ementa: Requer-se serviço de pavimentação asfáltica na Rua Bom Pastor e ruas adjacentes no Bairro Jardim Gibertoni, neste município.

Ementa: Moção de repúdio ao dano causado à obra de arte “50 anos Hip Hop 50 anos Sabotagem”, na pista de skate do Santa Felícia.

Requerimentos apresentados por Djalma Nery

Ementa: Requeiro estudo de viabilidade de adequação para garantia de acessibilidade no Estádio Luiz Stevan de Siqueira Neto.

Ementa: Requeiro providências acerca do abandono do Centro Olímpico Bichara Damha.

Ementa: Requeiro estudo de viabilidade para instalação de placa de sinalização de valeta na Rua Peru no bairro Nova Estância.

Ementa: Solicito, em caráter de urgência, a substituição de lâmpadas da marquise do Parque do Bicão.

Ementa: Requeiro resposta formal da Secretaria Municipal da Educação a requerimento de servidor.

Ementa: Requeiro informações e documentos a respeito dos serviços prestados pela empresa Terra Plana a este município

Ementa: Requeiro limpeza de área institucional localizada no Jardim Embaré na rua Gildo Nonato.

Ementa: Requeiro informações a respeito do pagamento de precatórios à empresa Viação Renascença de Transportes Coletivos Ltda.

Ementa: Requeiro o restabelecimento imediato da iluminação pública da praça da Independência, localizada em frente ao Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Ementa: Requeiro informações sobre o funcionamento da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Monjolinho.

Ementa: Requeiro informações sobre a recorrente falta de água no bairro Planalto Verde.

Ementa: Requeiro informações sobre a falta de médicos na UBS Vila Isabel.

Ementa: Requeiro informações a respeito dos serviços prestados pela empresa de publicidade contratada pelo SAAE.

Ementa: Requeiro informações a respeito dos direitos e condições de trabalho dos funcionários da empresa Terra Plana.

Ementa: Requeiro cópia do cronograma de serviços do Departamento de Manutenção Viária.

Ementa: Requeiro informações sobre as reformas na UPA do bairro Santa Felícia.

Ementa: Requeiro informações a respeito dos serviços prestados pela empresa Águia Branca no Parque Kartódromo nos últimos 12 meses.

Ementa: Requeiro mais informações a respeito das contas institucionais das redes sociais da Prefeitura Municipal de São Carlos

Ementa: Indico a Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social a incorporação de escovas de dentes e fio dental na cesta básica.

Leia Também