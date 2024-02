Vereador Ubirajara Teixeira visita a sede da Coopama

Crédito: Divulgação

Durante os primeiros dias do mês de janeiro, o vereador Ubirajara Teixeira - PSD acompanhou o trabalho da Coopama com seu aplicativo de mobilidade urbana Liga Coop. O presidente da cooperativa, Marcelo Clayton Santos, apresentou as vantagens do APP em relação aos concorrentes de mercado, em especial, a taxa reduzida a pagar pelos motoristas cooperados de 12%.

Marcelo ainda observou que no Liga Coop são os próprios motoristas cooperados que administram o aplicativo, o que garante melhores condições de trabalho, renda e segurança.

Outro aspecto importante ressaltado pelo presidente da Coopama, é que o usuário do Liga Coop, além de contribuir com a dignidade de trabalho e renda dos motoristas cooperados, também fortalece a economia local, já que todos os impostos e consumos da cooperativa são na cidade de São Carlos.

Bira ressaltou a importância da iniciativa local e se colocou à disposição da Coopama e de seus cooperados para o fortalecimento da economia de São Carlos com geração de renda e trabalho.

