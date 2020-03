Vereador Sérgio Rocha pede recomposição do asfalto na rua Antônio Zanchin do Cidade Aracy

Buraco na via evoluiu para uma cratera, gerando danos à malha asfáltica que existia - Crédito: Divulgação

O vereador Sérgio Rocha (PTB) apresentou na Câmara Municipal, nesta segunda-feira, 2, uma moção de apelo à Prefeitura para que sejam tomadas as necessárias providências no conserto do asfalto na rua Antônio Luiz Zanchin no bairro Cidade Aracy.

Conforme relatou o parlamentar, que esteve no local, um buraco na via evoluiu para uma cratera, gerando danos à malha asfáltica que existia. Ele também apontou que há preocupação dos moradores com o problema que existe há anos. “O abandono do local somado à falta de manutenção preventiva agravou o problema”, disse.

O vereador ainda destacou que a via está intransitável e perigosa tanto para veículos quanto para pedestres. Tamanho é o problema que o local encontra-se interrompido, tendo em vista a cratera e as condições precárias do asfalto. No entanto, não há sinalização indicando a impedição.

“A ausência da devida sinalização gera danos a veículos de pessoas que circulam na via e que desconhecem o problema. Além disso, as condições do da rua obrigam os moradores a realizarem desvio para acesso às residências”, afirmou Sérgio Rocha.

Com base nesses argumentos, o vereador pede à Prefeitura que sejam realizadas urgentemente as ações necessárias para a recomposição do asfalto no local.

