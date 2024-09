Vereador Roselei quer construção de Centro de Convivência para Idosos no Parque Iguatemi

Crédito: Divulgação

Preocupado com a demanda socioassistencial dos idosos e atendendo uma indicação do presidente da Coopervansc (Cooperativa de Vans de São Carlos), Emerson Vergara, o vereador Roselei Françoso (MDB), está solicitando à Prefeitura Municipal de São Carlos a construção de um Centro de Convivência para Idosos em uma área institucional localizada na rua Dante Petroni Galli, número 1844 no bairro Parque Iguatemi, região do Jardim Ipanema.

“Por força da Lei Federal nº 6.766/79, todo loteamento urbano, para ser aprovado perante a Prefeitura, precisa reservar parte do imóvel, em percentual definido em lei municipal, para construção de praças, escolas, postos de saúde e outros equipamentos comunitários necessários ao atendimento dos futuros moradores daquele empreendimento, no Parque Iguatemi a Prefeitura dispõe dessa área institucional, com 4.230,10 m² onde é perfeitamente possível a construção de um Centro de Convivências para Idosos, para atender à demanda socioassistencial daquela região e de toda cidade. O objetivo seria garantir a atenção integrada de promoção do envelhecimento saudável e da qualidade de vida para a população idosa, proporcionando assim, condições básicas para o exercício pleno da cidadania”, explicou Roselei.

A indicação será levado ao plenário da Câmara Municipal para votação e posteriormente encaminhada para a Prefeitura Municipal.

Leia Também