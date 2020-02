Vereador Rodson parabeniza equipes do tênis de mesa de São Carlos pelas conquistas

Crédito: Divulgação

O vereador Rodson Magno do Carmo (PSDB) recebeu em seu gabinete na tarde desta terça-feira (19) o mesatenista Ettore Felipe Palauro, da equipe “Nova Sacada” de tênis de mesa, que veio compartilhar as conquistas obtidas em 2019 e 2020 pelos esportistas das equipes São Carlos Clube, Apatemsc e Nova Sacada.

Os mesatenistas iniciaram muito bem o ano de 2020 participando do campeonato da Liga Paulista em fevereiro na cidade de Piracicaba, disputa ocorrida no Clube Cristovão Colombo, onde os esportistas participaram nas categorias por idade e conquistando os seguintes títulos:

Modalidade Infantil 1 - Enzo Carneiro, sagrou-se campeão;

Mirim 1 - Enzo Chu, vice-campeão;

Juvenil 1 – Cauã Cezário, sagrou-se campeão, Matheus Vicente, vice-campeão, Mateus Taveira, 3º colocado e Fernando Carnicelli, 5º colocado;

Juvenil 2 – Iago Uliana, vice-campeão;

Adulto – Ettore Palauro, campeão e Thiago Otanari, vice-campeão;

Master – Adriano de Santi, 5º colocado;

Rating Entrada – Iago Uliana, campeão, Roni Firmino, vice-campeão e Mateus Taveira, 3º colocado;

Rating A – Ettore Palauro, sagrando-se campeão, sendo esta a categoria mais forte da competição.

Ettore Palauro e Cauã Cezario na categoria duplas livre também participaram de 24 a 26 de Janeiro em Itupeva do 70º Campeonato Brasileiro Intercolonial, onde ficaram com o título de vice-campeão.

No Campeonato Brasileiro de 2019 realizado em São Paulo de 4 a 8 de dezembro, no Clube Paraolímpico, Ettore Palauro, conquistou o título de campeão na categoria Absoluto C, sendo este campeonato considerado o maior brasileiro de todos os tempos, com o maior número de inscritos.

Já em Maringá na Copa Brasil de 8 a 11 de Agosto, conquistou mais um título de campeão na categoria Rating G, ficando como vice-campeão Iago Uliana na categoria Absoluto E e Fernando Carnicelli, campeão na categoria Rating N. Na Copa das Federações em Jacareí, Ettore Palauro mais uma vez conquistou o título de campeão na categoria Rating G e vice-campeão na Absoluto C.

Os atletas aproveitaram a oportunidade para dedicar essas conquistas e prestar uma homenagem ao técnico José Carlos de Campos, presidente da APATEMSC – Associação de Pais e Amigos do Tênis de Mesa de São Carlos – que faleceu recentemente no dia 13 de fevereiro e foi um grande mestre e incentivador do tênis de mesa em São Carlos.

Rodson, que é um grande apoiador e incentivador de jovens atletas, diz que “é com grande orgulho que recebo esses resultados tão positivos e parabenizo a todos pelas conquistas, vocês são um orgulho para nossa cidade”, completou o vereador.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também