Vereador Rodson e secretários buscam apoio do Estado para mais um importante passo no combate às enchentes

Rodson: "Esperamos que o governador estude o mais rápido possível o nosso pleito"

O vereador Rodson Magno do Carmo (PSDB) acompanhado do secretário Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, João Batista Muller e da secretária Municipal de Cidadania e Assistência Social, Glaziela Solfa Marques, estiveram na tarde desta quarta-feira, 5, participando de audiência na Secretaria Estadual de Infraestrutura, Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos, onde foram recebidos pelo assessor parlamentar Paulo Delgado que representou o secretário estadual, Marcos Penido onde protocolaram pedido para liberação de verba para obras de alargamento da passagem de água do Córrego Monjolinho sob a linha férrea na região do Cristo.

O secretário João Batista Muller explicou que o município já possui o projeto executivo dessa obra orçada em aproximadamente 10 milhões e salientou que há necessidade de um trabalho em conjunto com o governo do estado, pois o município não conta com recursos próprios para execução dessa obra.

O assessor parlamentar Paulo Delgado por sua vez destacou a relevância dessa obra para o combate às enchentes no município. “A demanda foi aberta, e devido ao custo apresentado a secretaria terá que discutir juntamente com o governador do estado, João Dória, para a liberação, mas deverá ser tratado como prioridade devido a sua importância”.

Todos foram unânimes em afirmar que esse é um passo decisivo no combate às enchentes no município de São Carlos. “Esperamos que o governador estude o mais rápido possível o nosso pleito para que se inicie logo o processo licitatório e assim seja de uma vez por todas solucionado esse que é considerado o mais importante de todos os pontos que causam alagamentos”, concluiu o vereador.

