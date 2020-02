Vereador Malabim solicita providências urgentes no Parque Bicão

Moradores dizem que Bicão está em estado de abandono - Crédito: Divulgação

As recentes enchentes que atingiram São Carlos causaram danos e problemas em toda a cidade e um dos locais atingidos foi o Parque Bicão, no Jardim Botafogo.

Quadras sujas e em estado de abandono, com água empossada que pode se transformar em criadouro do Aedes aegipty, além de torneiras faltando nos bebedouros.

Diante de tantos problemas, o vereador Malabim (PTB) foi solicitado pelos moradores da região e comovido com a degradação do local, disse que buscará entrar em contato com o prefeito municipal Airton Garcia (PSL) e o secretário municipal de esportes e cultura, Edson Ferraz para que providências urgentes sejam tomadas.

“O local sugere abandono e senti a preocupação dos moradores. Esta semana falarei com o prefeito e com o secretário Edson Ferraz que sempre nos tem atendido, para que providências urgentes sejam tomadas. O objetivo é proporcionar qualidade de vida, conforto, segurança e bem estar para aquela região que tem uma ampla área de lazer e que ela possa ser usada por todos”, disse o parlamentar.

