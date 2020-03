Vereador Malabim consegue emenda de R$ 100 mil para cirurgia vascular

Assessor do deputado Luiz Carlos e Malabim: mais R$ 100 mil em emenda para São Carlos - Crédito: Divulgação

O vereador Malabim (PTB) recebeu na tarde desta quinta-feira, 5, em seu gabinete na Câmara Municipal, a visita do assessor do deputado federal Luiz Carlos Motta (PL) quando foi anunciada a confirmação de uma emenda parlamentar de R$ 100 mil que será destinada para a Secretaria Municipal de Saúde para que sejam aplicadas na realização de cirurgias vasculares.

O montante fará com que pelo menos 50 pessoas que necessitam do procedimento cirúrgico sejam atendidas. “Tenho conhecimento que em São Carlos 100 pacientes necessitam desta operação. Com esta emenda vamos diminuir a fila de espera pela metade”, disse o parlamentar são-carlense.

Malabim informou ainda que no total o deputado Luiz Carlos destinou uma emenda de R$ 200 mil, sendo que R$ 100 mil chegaram no final de 2019 e já foi repassado para a Saúde de São Carlos.

“Minha preocupação constante é estar sempre trabalhando pelo bem-estar da população. Principalmente das pessoas carentes que depende do sistema público e ficam na fila de espera em busca de uma cirurgia. Com o trabalho que faço busco amenizar este sofrimento e desta forma continuarei a me empenhar para buscar mais recursos”, assegurou.

QUASE R$ 2 MILHÕES

Com a confirmação da emenda de R$ 200 mil, Malabim informou que em três anos de mandato já conseguiu um total de aproximadamente R$ 2 milhões que foram destinados para a população são-carlense. “Através de muita luta, empenho e trabalho junto aos deputados”, enfatizou o vereador. “Em prol sempre de nossa população”, emendou.

