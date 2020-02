Vereador Malabim acompanha recape no Jardim Paulistano

Malabim e Paulo Luciano durante as obras de recape: vias terão sinalização de trânsito novas - Crédito: Divulgação

O vereador Malabim (PTB) esteve na manhã desta terça-feira, 4, acompanhado do diretor da Secretaria Municipal de Trânsito de São Carlos, engenheiro Paulo Luciano, acompanhando o recape de vias do Jardim Paulistano.

Segundo o parlamentar, o prefeito Airton Garcia atendeu seus requerimentos e solicitações e inseriu no programa de recape parte das ruas do bairro.

“Mas estou lutando para que as demais vias do bairro sejam incluídas em verbas futuras, bem como o Parque Delta, que é vizinho ao Paulistano. Nossa meta é que todas as ruas tenham esta melhoria”, salientou o petebista.

MAIS MELHORIAS

Malabim informou ainda que, mediante ofícios e requerimentos, solicitou ao Poder Público a pintura de 16 faixas de pedestres em toda a rua Iwagiro Toyama, trocas e instalações de placas e sinalização de solo no Paulistano.

“Estive com o diretor de trânsito para acompanhar e planejar a sinalização. O início dessas obras será em breve e estamos em constante luta para que todas as benfeitorias tragam conforto e dignidade para a população”, garantiu.

