Vereador Bruno Zancheta participa da entrega de horta na EMEB Carmine Botta

O vereador Bruno Zancheta, esteve na EMEB Carmine Botta no Bairro Jardim Beatriz para realizar, juntamente com os alunos do Grêmio Estudantil da escola, a entrega de uma horta comunitária para a unidade escolar.

Bruno Zancheta destacou: “É muito satisfatório ver nossos jovens participando ativamente das decisões. Parabenizo todo o Grêmio Estudantil, Professores, Direção e todos os envolvidos que tornaram esse projeto da horta viável. Zelar pelo meio ambiente, cuidado com a natureza e incentivo ao protagonismo juvenil são também pautas do nosso mandato”.

“Gostaria de agradecer ao secretário de Educação Roselei Françoso, ao secretário do Meio Ambiente Nino Mengatti e a diretora da Unidade Escolar, Débora Ferri e a todos os professores que forneceram todo suporte para que esse projeto acontecesse. Unindo forças, as coisas acontecem!”, finalizou o vereador.

