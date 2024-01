Bruno Zancheta faz balanço de três anos como vereador

O vereador Bruno Zancheta, realizou na noite desta quinta-Feira (4) uma live em suas redes sociais, prestando contas dos primeiros três anos de seu mandato como parlamentar (2021 a 2023).

Ele destacou diversas ações em áreas como saúde, educação, segurança, esporte, causa animal, entre outros temas que foram pautados nesses primeiros anos de sua primeira legislatura que irá até o final de 2024.

“No início de meu mandato, estávamos em meio à pandemia, que nos fez voltar todas as energias para a prevenção e o combate da Covid -19”, relatou o vereador. “Nesse sentido, pude contribuir com a sugestão da FESC da Vila Nery e o Estádio Luisão como pontos de vacinação. Mais de 80 mil doses de vacina foram aplicadas, contribuindo para salvar a vida de muitos são-carlenses, além de destinar recursos para compra de EPIs, agradeço ao então Secretário de Saúde na época Marcos Palermo por ter acatado nosso pedido”.

Outro ponto destacado pelo parlamentar é a busca por recursos para São Carlos: "Sofremos muito sem deputado estadual e federal, que sejam de nossa cidade. Mesmo assim, conquistamos com deputados estaduais e federais que temos contato, cerca de R$ 1,5 milhão em recursos para diversas áreas. Agradeço infinitamente aos Deputados que olharam por São Carlos".

Bruno Zancheta enfatizou também seu papel à frente da Comissão da Pessoa com Deficiência: “Fui eleito presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, e acredito que avançamos em iniciativas e projetos importantes. Para citar um exemplo, conquistamos juntamente com os Vereadores Robertinho Mori e Bira, e a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Amariluz Garcia, e o Governo Estadual, duas vans adaptadas, áreas de lazer acessíveis sendo elas na região do SESC e do Kartódromo, além de cadeiras anfíbias que ficam no parque ecológico para atender a população”.

Para acessar a live completa: https://www.facebook.com/brunozancheta/videos/285069611239874

