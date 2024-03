Vereador Bruno Zancheta celebra conquista de R$ 1,6 milhão em recursos para São Carlos durante seu mandato

Crédito: Divulgação

O vereador Bruno Zancheta celebrou a conquista da destinação de R$ 1,6 milhão de outras esferas de governo para o município de São Carlos durante seu mandato, iniciado no dia 1º de janeiro de 2021. Os recursos foram liberados por meio de gestões realizadas pelo vereador junto a deputados.

“Fico feliz ao ver que nosso compromisso com o município está sendo honrado”, disse ele ao destacar o envio pela deputada federal Kátia Sastre de R$ 200 mil para a Santa Casa de São Carlos e também de R$ 150 mil do ex-deputado Arthur para custeio da Secretaria de Saúde. Ressaltou também a conquista de R$ 250 mil destinados à aquisição de uma ambulância para o Samu junto ao Deputado Federal Luiz Carlos Motta; R$ 700 mil para aquisição de Vans acessíveis para a Secretaria da Pessoa com Deficiência e R$ 200 mil para implantação de Academias Acessíveis (defronte ao SESC e no Parque do Kartódromo) juntamente com a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência através de Amariluz Garcia e os vereadores Bira e Robertinho Mori.

Durante a pandemia, o vereador conseguiu a destinação de R$ 100 mil para realização de testes rápidos de Covid nos distritos de Água Vermelha e Santa Eudóxia junto ao Deputado Federal Luiz Carlos Motta, também por intermédio do ex-Deputado Julio Cesar. Bruno Zancheta agradeceu aos deputados e suas equipes pelo empenho e envio das verbas para São Carlos.

“Acredito que além de legislar e fiscalizar, o trabalho do vereador é também o de buscar recursos junto aos Governos Estadual e Federal, portanto, tenho procurado exercer essas funções com responsabilidade e buscando atender às demandas da população”, declarou.

Bruno destacou que esse trabalho deve ser constante ao longo do mandato, reafirmando o compromisso em ajudar no desenvolvimento de São Carlos em todas as áreas

