Vereador Bruno Zancheta acompanha início da instalação de câmeras de segurança na região do Varjão

O vereador Bruno Zancheta compareceu nesta sexta-feira (26) ao Varjão/Condomínio Leila, para anunciar o início das instalações de um sistema de monitoramento através de câmeras que serão instaladas na entrada do Varjão. O parlamentar esteve acompanhado do Secretário de Relações Legislativas e Institucionais, Mateus de Aquino e do diretor de Tecnologia da Secretária Municipal de Segurança Pública, Evandro Gimenez.

“Atendendo a um pedido da população, destinamos recurso através de emenda parlamentar no ano de 2022 para a implantação desses equipamentos e ver finalizado esse processo é algo gratificante”, disse Bruno. “Nosso objetivo com esse moderno sistema de monitoramento que será instalado nessa região é trazer mais segurança, principalmente nos períodos noturnos. A Guarda Municipal irá participar desse projeto e em breve, teremos algo inovador naquela região”.

O vereador agradeceu, na pessoa do Secretário de Segurança Pública, Samir Gardini, todos que de alguma forma auxiliaram para que esse processo tramitasse o mais rápido possível. “Quando unimos forças, as coisas acontecem”, concluiu.

