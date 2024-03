Vereador Bira é convidado para a abertura da IV Semana da Síndrome de Down em Porto Ferreira

Crédito: Divulgação

Na noite de quarta-feira, 20 de março, o Vereador Ubirajara Teixeira, o BIRA, esteve presente na abertura da IV Semana da edição da Semana de Conscientização sobre a Síndrome de Down – Trissomia 21, na cidade de Porto Ferreira/SP, onde participou das palestras e debates sobre a inclusão, o respeito e o combate ao preconceito em torno da síndrome.

“ Eu como membro aqui em São Carlos da comissão da câmara da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida e lutador por essas pessoas, sempre sou convidado pelo Prefeito Rômulo Rippa, a estar presente e participar da abertura dessa semana tão importante para conscientização e combate ao preconceito com essas pessoas e assim fico feliz em poder contribuir ” contou Bira.

Hoje, 21 de março, é o Dia Internacional da Síndrome de Down e o Vereador Bira destacou a importância dessa data: “ É uma data de conscientização global para celebrar a vida das pessoas com a síndrome e para garantir que elas tenham as mesmas liberdades e oportunidades que todas as pessoas, sendo que essa data é oficialmente reconhecida pelas Nações Unidas desde 2012, que representa a triplicação (trissomia) do 21º cromossomo que causa a síndrome ”, finalizou Bira.

Participou da abertura da IV Semana da Síndrome de Down o Prefeito Municipal Rômulo Rippa ( PSD ), o propositor da lei que instituiu a semana com ações públicas e sociais no campo da síndrome de down, Vereador Marcelo Ozelin ( PP ), as renomadas palestrantes Mestre Isabella Mota Colombo e a educadora especial Júlia Oliveira de Souza, o presidente da APAE de Porto Ferreira Rodrigo Pimenta e a presidente da comissão municipal da pessoa com deficiência Sabrina Serra.

